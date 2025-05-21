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Человечество и мёд
улица Малышева, 21/4
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Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Пиво — это, конечно, круто. Но знаешь, что пили ещё викинги, князья и твои прапрадеды? Медовуху — напиток богов, воинов и тех, кто просто любит сладенькое. Приходи на ликбез по мёду с дегустацией! Что узнаешь: — Почему древние германцы считали медовуху росой с мирового древа. — Сколько стоил мёд в царской России . — Чем ставленный мёд отличается от вареного. — Как медовуха стала русским ответом вину. Запись через бот в тг.
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