Пиво — это, конечно, круто. Но знаешь, что пили ещё викинги, князья и твои прапрадеды? Медовуху — напиток богов, воинов и тех, кто просто любит сладенькое. Приходи на ликбез по мёду с дегустацией! Что узнаешь: — Почему древние германцы считали медовуху росой с мирового древа. — Сколько стоил мёд в царской России . — Чем ставленный мёд отличается от вареного. — Как медовуха стала русским ответом вину. Запись через бот в тг.