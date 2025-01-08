«До Элвиса ничего не было», - сказал однажды Джон Леннон, имея в виду, что именно с Элвиса Пресли началась рок-музыка как таковая. С появлением Элвиса на сцене у молодёжи впервые за всю историю человечества появился свой голос, выражавший те чувства и эмоции, которые испытывали молодые люди. Элвис источал энергию жизни и щедро делился ей со всеми слушателями. Не удивительно, что его стали называть Королём рок-н-рола! В ходе встречи Алексей Коршун представит основные альбомы Элвиса Пресли. Полностью на виниле прозвучит второй и лучший его альбом «Elvis» (1956) Лектор: Алексей Коршун — автор-ведущий программ на радио Rock Arsenal, главный редактор журнала «Эплоко» Уральского Битлз-клуба. Стоимость по входному билету в Музей: 400 руб. (полный), 200 руб. (льготный).