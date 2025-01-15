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«Час винила»: К 80-летию Элвина Ли, корифея белого блюза

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

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Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 14+

Про событие

Группа Элвина Ли Ten Years After стала сенсацией фестиваля в Вудстоке в 1969 году. Сверх-эмоциональное исполнение 12-минутной композиции «I’m Going Home» в одночасье возвело группу и самого Элвина Ли в ранг рок-звёзд первой величины. Непостижимым образом, будучи адептом рок-н-ролла, он скрестил в своей музыке блюз с джазом. Он стал гуру для всех последующих поколений исполнителей белого блюза. Во время встречи Алексей Коршун представит дискографию группы Ten Years After и сольные пластинки Элвина Ли. Полностью на виниле прозвучит альбом группы Ten Years After «A Space In Time» (1971). Лектор: Алексей Коршун — автор-ведущий программ на радио Rock Arsenal, главный редактор журнала «Эплоко» Уральского Битлз-клуба. Стоимость по входному билету в Музей: 400 руб. (полный), 200 руб. (льготный).

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