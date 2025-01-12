В рамках дня событий «Бумажные истории» в Центре города, организаторы позвали интересные проекты, которых объединяет одна тема — бумага. Вспомнишь памятные моменты прошлого года и закрепишь это на своей лично-созданной открытке вместе с Ксенией Какшиной! На мастер-классе узнаешь особенности работы с бумагой, как составлять композиции в коллажной технике и перерабатывать бумагу для дальнейшей работы с ней. Итогом события станет открытка-послание себе на Новый год!