ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Бригадный Подряд

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 2700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Это акустический концерт без электричества, но с полной отдачей. Толян, Сантёр, две гитары и зал, в котором всё по-настоящему. Не жди спокойного вечера в мягком кресле. Это будет настоящий рок — просто ближе, громче сердцем, а не усилителем. Знакомые хиты Бригадного Подряда прозвучат в новом звучании, но останутся верны себе: напор, ирония, свобода и внутренний отрыв — всё на месте.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста