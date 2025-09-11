Бригадный Подряд
улица Бебеля, 124
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от 2500₽ до 2700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Это акустический концерт без электричества, но с полной отдачей. Толян, Сантёр, две гитары и зал, в котором всё по-настоящему. Не жди спокойного вечера в мягком кресле. Это будет настоящий рок — просто ближе, громче сердцем, а не усилителем. Знакомые хиты Бригадного Подряда прозвучат в новом звучании, но останутся верны себе: напор, ирония, свобода и внутренний отрыв — всё на месте.
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