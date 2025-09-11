Это акустический концерт без электричества, но с полной отдачей. Толян, Сантёр, две гитары и зал, в котором всё по-настоящему. Не жди спокойного вечера в мягком кресле. Это будет настоящий рок — просто ближе, громче сердцем, а не усилителем. Знакомые хиты Бригадного Подряда прозвучат в новом звучании, но останутся верны себе: напор, ирония, свобода и внутренний отрыв — всё на месте.