Brew Guide
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Мастер-класс по ручному завариванию кофе от SIBARISTICA. Расскажут про виды ручного заваривания, обсудят как влиять на вкус чашки, дадут подробный гайд по оборудованию и выбору зерна и, конечно, заварят кофе разными методами. Будет бодро и познавательно.
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