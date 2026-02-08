Мастер-класс по ручному завариванию кофе от SIBARISTICA. Расскажут про виды ручного заваривания, обсудят как влиять на вкус чашки, дадут подробный гайд по оборудованию и выбору зерна и, конечно, заварят кофе разными методами. Будет бодро и познавательно.