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Bratz Rave

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

330₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ты готов окунуться в мир гламура и дерзости? Доставай свои самые стильные наряды и приходи на вечеринку, вдохновленную иконами стиля — Bratz. Только представь себе яркий, дерзкий и гламурный мир, вдохновленный эстетикой этих стильных малышек. Дресс-код – это твой шанс проявить себя. Вдохновляйся образами Bratz: мини-юбки, блестящие топы, джинсы с низкой посадкой, массивные ботинки, яркий макияж, крупные украшения и конечно же, большие солнечные очки. Главное — быть стильным, уверенным в себе и готовым к веселью. Почувствуй себя настоящей звездой.

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