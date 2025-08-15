Ты готов окунуться в мир гламура и дерзости? Доставай свои самые стильные наряды и приходи на вечеринку, вдохновленную иконами стиля — Bratz. Только представь себе яркий, дерзкий и гламурный мир, вдохновленный эстетикой этих стильных малышек. Дресс-код – это твой шанс проявить себя. Вдохновляйся образами Bratz: мини-юбки, блестящие топы, джинсы с низкой посадкой, массивные ботинки, яркий макияж, крупные украшения и конечно же, большие солнечные очки. Главное — быть стильным, уверенным в себе и готовым к веселью. Почувствуй себя настоящей звездой.