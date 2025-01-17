Брат 2 - большой трибьют
улица Шевченко, 9
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от 700₽ до 1300₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Большой трибьют-концерт песен из культовых фильмов «Брат» и «Брат 2» в исполнении группы «Никого не стало». Специальная, расширенная концертная программа, атмосфера «балабановских» девяностых и конечно же русский рок: Би-2, Наутилус Помпилиус, Сплин, Маша и Медведи, Агата Кристи, Земфира, АукцЫон, Чичерина, Танцы Минус, Крематорий, Смысловые Галлюцинации.
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