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Брат 2 - большой трибьют

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1300₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Большой трибьют-концерт песен из культовых фильмов «Брат» и «Брат 2» в исполнении группы «Никого не стало». Специальная, расширенная концертная программа, атмосфера «балабановских» девяностых и конечно же русский рок: Би-2, Наутилус Помпилиус, Сплин, Маша и Медведи, Агата Кристи, Земфира, АукцЫон, Чичерина, Танцы Минус, Крематорий, Смысловые Галлюцинации.

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