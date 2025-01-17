Большой трибьют-концерт песен из культовых фильмов «Брат» и «Брат 2» в исполнении группы «Никого не стало». Специальная, расширенная концертная программа, атмосфера «балабановских» девяностых и конечно же русский рок: Би-2, Наутилус Помпилиус, Сплин, Маша и Медведи, Агата Кристи, Земфира, АукцЫон, Чичерина, Танцы Минус, Крематорий, Смысловые Галлюцинации.