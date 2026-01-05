ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Большая кавер ёлка

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Первое январское рок-безумие, открывай январь громко. Живой звук, энергия и тот самый праздничный вайб. На сцене: — Kiss Me Quick — рок-артиллерия из треков, которые знает каждый! — Sucker Punch — чистый дух поп-панка времён MTV — Мамка Стифлера — выжимают сок из треков Нойза, Анакондаз и Стрыкало — Freack Out — взрывной сет из культовых боевиков, которые когда-то крутили в каждом плейлисте — BIZ — металл, который сносит голову с первого риффа Dj Olga Lanbin — отвечает за атмосферу и поднимает градус вечера трек за треком! Готовься прыгать, орать тексты и заряжаться на весь январь.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста