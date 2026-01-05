Первое январское рок-безумие, открывай январь громко. Живой звук, энергия и тот самый праздничный вайб. На сцене: — Kiss Me Quick — рок-артиллерия из треков, которые знает каждый! — Sucker Punch — чистый дух поп-панка времён MTV — Мамка Стифлера — выжимают сок из треков Нойза, Анакондаз и Стрыкало — Freack Out — взрывной сет из культовых боевиков, которые когда-то крутили в каждом плейлисте — BIZ — металл, который сносит голову с первого риффа Dj Olga Lanbin — отвечает за атмосферу и поднимает градус вечера трек за треком! Готовься прыгать, орать тексты и заряжаться на весь январь.