Когда творческой энергии столько, что блокноты постоянно заканчиваются… делай свои! А может, наоборот, дашь себе новый стимул выдумывать. Ведь что заряжает больше, чем новый скетчбук? Вместе с ведущей творческих мастер-классов, художницей Ксень, будешь делать блокнот в твёрдом переплёте. Попробуй себя на каждом из этапов создания: — разберёшься, какие бывают внутренний блок или блоки. — научишься делать твёрдую обложку. — сделаешь такую, которую потом можно украсить на свой вкус. — узнаешь, как можно соединять блок и обложку. Параллельно процессу поговоришь об удовольствии заниматься микротиражами самизадата чего угодно: стихов, сказок, комиксов или даже настолок. Все эти навыки ещё точно пригодятся и в другие моменты жизни — например, если потребуется отремонтировать любимую книгу или фотоальбом.