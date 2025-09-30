Блокнот в твёрдом переплёте
проспект Ленина, 50
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Когда творческой энергии столько, что блокноты постоянно заканчиваются… делай свои! А может, наоборот, дашь себе новый стимул выдумывать. Ведь что заряжает больше, чем новый скетчбук? Вместе с ведущей творческих мастер-классов, художницей Ксень, будешь делать блокнот в твёрдом переплёте. Попробуй себя на каждом из этапов создания: — разберёшься, какие бывают внутренний блок или блоки. — научишься делать твёрдую обложку. — сделаешь такую, которую потом можно украсить на свой вкус. — узнаешь, как можно соединять блок и обложку. Параллельно процессу поговоришь об удовольствии заниматься микротиражами самизадата чего угодно: стихов, сказок, комиксов или даже настолок. Все эти навыки ещё точно пригодятся и в другие моменты жизни — например, если потребуется отремонтировать любимую книгу или фотоальбом.
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