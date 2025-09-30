ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Блокнот в твёрдом переплёте

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Когда творческой энергии столько, что блокноты постоянно заканчиваются… делай свои! А может, наоборот, дашь себе новый стимул выдумывать. Ведь что заряжает больше, чем новый скетчбук? Вместе с ведущей творческих мастер-классов, художницей Ксень, будешь делать блокнот в твёрдом переплёте. Попробуй себя на каждом из этапов создания: — разберёшься, какие бывают внутренний блок или блоки. — научишься делать твёрдую обложку. — сделаешь такую, которую потом можно украсить на свой вкус. — узнаешь, как можно соединять блок и обложку. Параллельно процессу поговоришь об удовольствии заниматься микротиражами самизадата чего угодно: стихов, сказок, комиксов или даже настолок. Все эти навыки ещё точно пригодятся и в другие моменты жизни — например, если потребуется отремонтировать любимую книгу или фотоальбом.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста