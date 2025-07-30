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Блокнот с непустыми страницами

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по сборке блокнота от художницы Ксень. Блокноты с непустыми страничками сразу задают творческое настроение. Можно собрать их в своём порядке и для своих задач: в них можно рисовать, вести заметки, вклеивать туда дополнительные (какие угодно) листы или даже использовать как книжные закладки. Механика такая: из заготовленных заранее листов с принтами ты соберёшь свои блокноты, поговоришь о процессах рисования, печати и сборки и каждый участник выйдет со своим неповторимым блокнотом. На афише — пример блокнота с котиками, но принты будут разные, чтобы ты смог найти тот, что будет вдохновлять тебя на творчество.

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