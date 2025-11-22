В прошлый раз все ушли такие довольные, что организаторы решили повторить успех. Успех — Лиза Конышева, которая покажет, как шить блокноты японским переплетом из старой бумаги. Тебе точно будет интересно, если ты: Балдеешь от переработки разного мусора в прикольные штуки; Много рисуешь; Интересуешься как самостоятельно делать блокноты или самиздатные книжки. Если вдруг у тебя дома много макулатуры (старые документы, рисунки, оборотки, обрезки, крафтовые упаковки, красивые пакеты) — бери! От ниток, иголок, наклеек (чего угодно для декора) организаторы тоже не откажутся.