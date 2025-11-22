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Блокнот из мусора

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

В прошлый раз все ушли такие довольные, что организаторы решили повторить успех. Успех — Лиза Конышева, которая покажет, как шить блокноты японским переплетом из старой бумаги. Тебе точно будет интересно, если ты: Балдеешь от переработки разного мусора в прикольные штуки; Много рисуешь; Интересуешься как самостоятельно делать блокноты или самиздатные книжки. Если вдруг у тебя дома много макулатуры (старые документы, рисунки, оборотки, обрезки, крафтовые упаковки, красивые пакеты) — бери! От ниток, иголок, наклеек (чего угодно для декора) организаторы тоже не откажутся.

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