Блестящее макраме
Тургенева 22-215, ламповый зал
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 5500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Стразы, блеск и красота обязательно пригодятся в ближайшие пару месяцев, будет то хэллоуинская вечеринка, корпоратив или поход ноябрьским серым днем в ближайшую кофейню. Мастер: Валя Ткаченко Блестящее меню: — Комплект украшений: серьги/ подвеска/ браслет / брелок (3-4 предмета на ваш выбор) — 2000р; — Чехол для телефона — 4000р; — Пояс — 4200р; — Авоська с бархатным мешочком (20 на 24 см) — 5500р; — Ну, и конечно, топ из стразового шнура — 5500р p.s. если на выбранной тобой изделие нет билетов, то напиши организаторам в телеграме, они добавят https://t.me/moment_vstrechi_ekb
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