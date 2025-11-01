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Блестящее макраме

Встречи
Тургенева 22-215, ламповый зал

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Стразы, блеск и красота обязательно пригодятся в ближайшие пару месяцев, будет то хэллоуинская вечеринка, корпоратив или поход ноябрьским серым днем в ближайшую кофейню. Мастер: Валя Ткаченко Блестящее меню: — Комплект украшений: серьги/ подвеска/ браслет / брелок (3-4 предмета на ваш выбор) — 2000р; — Чехол для телефона — 4000р; — Пояс — 4200р; — Авоська с бархатным мешочком (20 на 24 см) — 5500р; — Ну, и конечно, топ из стразового шнура — 5500р p.s. если на выбранной тобой изделие нет билетов, то напиши организаторам в телеграме, они добавят https://t.me/moment_vstrechi_ekb

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