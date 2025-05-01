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Black Mass

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

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400₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Погрузись в атмосферу мистики и оккультизма! Это не просто концерт, это ритуал, где музыка становится проводником в мир теней и тайн. В эту ночь для тебя сыграют: ASTY : Индустриальный метал, пропитанный философией любви и ненависти. Мрачные тексты на английском языке, масонский символизм и завораживающий вокал погрузят в мир темных откровений. GANDERBERG: Экспериментальный индастриал-метал из глубин разума. Запутанные ритмы, резкие гитарные риффы создадут атмосферу хаоса и дискомфорта. Шляпакакрас: Банда панков из Екатеринбурга, которая мощным вокалом и ритмичной читкой подаст тебе привычные ситуации под сатирическим соусом, хорошенько отбитые барабанами, раскатанные плотным басом и прожаренные перегруженными гитарами. The Inner Colors: Приятное сочетание rockpop. Узнаваемые мелодии, сопровождаемые аккустической гитарой и взрывным вокалом создадут уникальное звучание. На мероприятии приветствуется темная одежда, готический стиль, элементы мистики и оккультизма. Прояви свою фантазию и создай незабываемый образ.

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