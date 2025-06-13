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Black Friday Hell's Version
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
от 100₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ты думаешь, это просто пятница? Нет, детка. Это та, которую даже календарь боится. 13 июня — ты продал душу, чтобы попасть туда, где жарко, как в аду, и сладко, как запретный плод. Где музыка доводит до исступления, а танцы — до безумия. Здесь знают, как сделать ночь опасной, соблазнительной и абсолютно не прощённой. Ад откроется совсем скоро.
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