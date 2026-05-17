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Биокапитализм и биотехнологии: жизнь как сырьё

Yolo, улица Хохрякова, 48

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800₽
Возраст 14+

Про событие

Плоть перестала быть личной. Сегодня она — поле битвы между биотехнологиями и капиталом. Лекция о биокапитализме: системе, где живые ткани, клеточные линии и геномы становятся главным активом. Теоретическая рамка — Майкл Хардт и Антонио Негри («Империя», «Множество»). Их понятие «биополитического производства» показывает: современный капитал не производит вещи. Он производит саму жизнь — её уязвимость, способность к труду, росту, распаду и воспроизводству. Современные философские и междисциплинарные исследования развивают эту линию. Сегодня говорят о переходе от дисциплинарных обществ к обществам контроля, где биотехнологии становятся инструментом управления самой телесной материей. Ключевые вопросы, которые ставят авторы последних лет: где проходит граница между живым и товарным? Можно ли говорить о «биоправе» или собственности на генетическую информацию? И главное — формируется ли новый тип субъекта, чья плоть уже не принадлежит ему полностью, но ещё не стала полностью общей? Что остаётся от человека? Кому принадлежат клетки, взятые у тебя? Где граница между телом и товаром? Запись в тг через бот.

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