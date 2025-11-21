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Билли Новик и группа Billy’s Band

МТС Live Холл, бульвар ЭКСПО-бульвар, 2А

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Завершение:

от 1800₽ до 6000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Большой юбилейный концерт петербургских музыкантов, основателей Петербургского джазового актива в сопровождении оркестра и звездных гостей. Музыкальная программа охватит все творческие проекты всех периодов коллектива. Атмосфера довлатовского Петербурга и Лос-Анджелеса Тома Уэйста, лёгкая джазовая грусть и тяжелая рок-н-ролльная романтика — всё это включено в концертную программу группы Billy's Band. Музыканты из северной столицы исполнят свои лучшие песни: как хорошо известные «Коктейль из лунного света и вина», «Блюз в голове» и «Оторвемся по-питерски», так и недавно представленные «Мама, забери», «Старомоден» и «Ты мерещишься мне».

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