Безответственное музицирование
Сад трав, набережная городского пруда у Ельцин Центра, ул. Бориса Ельцина, д. 3
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Бесплатно
Возраст 12+
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Необычное
Про событие
Показ-променад «Безответственное музицирование» стал итогом звуковой лаборатории инклюзивного театрального проекта «Простые действия». Для совместного музицирования был выбран метод абстрактной импровизации, в результате чего и родились небольшие ансамбли — каждый со своим неповторимым стилем и характером звукоизвлечения. В качестве финала кураторы выбрали форму показа-променада, в ходе которого слушатели смогут понаблюдать за участниками лаборатории в четырех акустических ситуациях, а также поразмышлять о том, как может вести себя звук в разных пространствах. Вход свободный, по регистрации
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