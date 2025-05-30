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Безответственное музицирование

Сад трав, набережная городского пруда у Ельцин Центра, ул. Бориса Ельцина, д. 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Показ-променад «Безответственное музицирование» стал итогом звуковой лаборатории инклюзивного театрального проекта «Простые действия». Для совместного музицирования был выбран метод абстрактной импровизации, в результате чего и родились небольшие ансамбли — каждый со своим неповторимым стилем и характером звукоизвлечения. В качестве финала кураторы выбрали форму показа-променада, в ходе которого слушатели смогут понаблюдать за участниками лаборатории в четырех акустических ситуациях, а также поразмышлять о том, как может вести себя звук в разных пространствах. Вход свободный, по регистрации

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