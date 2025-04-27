Это вечер с пониженным градусом напитков, но с повышенным градусом вкуса. Почему? Потому что ты будешь делать коктейли на основе безалкогольного пива. Что такое кордиал? Чем он отличается от сиропа? Как сделать суперсироп, который можно использовать для приготовления как безалкогольных, так и алкогольных коктейлей? Как сделать спрайт без химических добавок? Так много вопросов, ответы на которые ты сможешь узнать этим вечером. Приходи за необычными сочетаниями в нестандартных коктейлях. Будет вкусно и познавательно. Как всегда. Содержание алкоголя на этой встрече не более 0,5%. Стоимость: 1900р, вдвоем по 1700р. Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК