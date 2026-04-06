Как бесплатно создать полноценный мультфильм с помощью ИИ. На лекции маркетолог с Урала — Алена Литвинова — расскажет как эффективно внедрять искусственный интеллект в маркетинг, познакомит с ИИ продакшеном и покажет как создается визуал через нейросеть. Бесплатно, по регистрации.