Бесконечная анимация
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Как бесплатно создать полноценный мультфильм с помощью ИИ. На лекции маркетолог с Урала — Алена Литвинова — расскажет как эффективно внедрять искусственный интеллект в маркетинг, познакомит с ИИ продакшеном и покажет как создается визуал через нейросеть. Бесплатно, по регистрации.
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