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Бедуины

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Приедет Aman Po-Kaifu — долгожданный делегат и абсолютный знаток восточного вайба. Гость — селектор, коллекционер ковров и халяльной музыки, диджей, продюсер, промоутер, музыкальный издатель и основатель лейбла JAZZVE — комьюнити, объединяющее артистов, музыкантов, диджеев, тусовщиков и всех, кто искренне любит музыку. Также Аман организует известную серию вечеринок Opium Underground, посвященную ориентальной музыке. Как музыкант и продюсер он выпустил несколько совместных композиций на пластинках и в цифровом формате на лейблах Craft Music, Sloth Boogie, «Серенады». Выпускается на «Радио 5/8» с программой «Волшебная лампа Амана По-Кайфу». Записывает передачу на Kurs Radio под названием Sim Salabim. Яркая палитра музыки со всех уголков мира музыканта гипнотизирует, а его коллекция нестареющей классики и штучные релизы никому неизвестных, кроме него, артистов завораживает. В этот вечер компанию Aman Po-Kaifu составят Маша Угаева, Антон Эль и идеолог вечеринки «Бедуины» Андрей Янн. Вход свободный

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