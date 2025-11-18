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Beat Weekend: Трезвое село

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Навести порядок в селе — задача со звездочкой. Рафимир только вступил в должность главы сельского поселения в Башкортостане, а уже вынужден отвечать на сто звонков в минуту от встревоженных граждан. Починить нужно буквально всё, однако бюджета не хватает. Как быть? Рафимир принимает решение участвовать в конкурсе «Трезвое село», который проводится в республике с 2011 года. Претендентам на солидный денежный приз нужно сократить употребление спиртных напитков среди селян и показать, что у них достаточно других развлечений.

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