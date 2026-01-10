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Почти знаменит

Истории, улица Пушкина, 4

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Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Сан-Диего, 1973 год. 15-летний вундеркинд Уильям Миллер, фанат рок-музыки, способный писать крутые музыкальные статьи, становится самым молодым корреспондентом журнала Rolling Stone и отправляется в тур с группой Stillwater. Вместе с киноклубом «Аргентинец» будешь смотреть фильм о взрослении на фоне концерта рок-звезд. Запись через бота в тг.

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