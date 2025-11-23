Beat Weekend: Модернизм, Inc.
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Про событие
История архитектора Элиота Нойеса, в 50-х ставшего арт-директором IBM. Нойес первым сформулировал концепцию корпоративного дизайна как визуального языка компании, превратил компьютеры из монстров с клубками проводов в дружелюбные устройства и убедил мир, что бизнесу важно быть красивым.
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