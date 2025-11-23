Beat Weekend: Добро пожаловать в Линчлэнд
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Про событие
Французский режиссер Стефан Гез пригласил рассказать о Линче и его кино множество людей из его окружения, от биографов и коллег до друзей и близких — среди них и бывшие жены режиссера, и великий продюсер Дино Де Лаурентис, работавший с Линчем над «Дюной», и главные линчевские актеры. Фильм Геза не только насыщен любопытными фактами и значимыми мнениями, но и подкупает фанатскими пасхалками (например, интервью с Кайлом Маклахленом снято в совершенно твинпиксовском дайнере) и большой любовью к герою.
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