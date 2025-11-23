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Beat Weekend: Добро пожаловать в Линчлэнд

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Французский режиссер Стефан Гез пригласил рассказать о Линче и его кино множество людей из его окружения, от биографов и коллег до друзей и близких — среди них и бывшие жены режиссера, и великий продюсер Дино Де Лаурентис, работавший с Линчем над «Дюной», и главные линчевские актеры. Фильм Геза не только насыщен любопытными фактами и значимыми мнениями, но и подкупает фанатскими пасхалками (например, интервью с Кайлом Маклахленом снято в совершенно твинпиксовском дайнере) и большой любовью к герою.

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