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Байки из склепа

Нельсон Совин
улица Малышева, 21/4

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Индустриальный аудио-хоррор. Каждый Халуин они стараются провести на наивысшем уровне. Раз в год к тебе за столик нужно подсадить песенника-старца со скворечником на голове, лесного отшельника-горниста с лисьим хвостом или поэта-утопленника. Байки готовят трёхчасовой сет из единого потока модулярного синтеза и индустриального винилового звука разных времён. Мероприятие пройдёт при участии подмосковной контрактной сидреродельни. Будет встреча-дегустация и тап тейковер, подробности о которых сообщат чуть позже вот тут: https://t.me/nelsonsauvinbar Открытие зловещего яблочного портала —19:00. Байки из склепа — 20:00.

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