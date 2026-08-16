Отправишься в барбекю путешествие, где по настоящему отдохнёшь от городской суеты и насладишься видами Аракульского шихана — мощной грядой скал, на главную вершину которой ты и поднимешься. Участники: Совершат восхождение на Аракульский шихан, а именно, на высшую точку — вершину Чемберлен. Понаблюдают с высоты скал просторы Южного Урала. Отдохнут на озере Аракуль под вкуснейшее барбекю. Сделают красивые фото и видео на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.