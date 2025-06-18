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Балаган. Угар. Народ

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция исследовательницы театра и клоунессы Полины Ладиной. Профессиональный театр на Урале невозможно мыслить без его народного прошлого. А оно очень богатое: и площадные представления с балаганными дедами, и скоморохи на ярмарках, и медвежьи комики в деревнях. Объединяет все эти потрясающие явление одно простое желание людей веселиться. Про это и поговоришь. На лекции узнаешь: — как люди на Урале угорали и отдыхали, — почему здесь такое богатое скоморошье прошлое и какую лепту в это внесли Демидовы, — кто такие бабы-баешницы и балаганные деды, — в чем был прикол наряжаться в костюм медведя, — за что тебя могли назвать баламошкой, бзырей и ёндой. После этой лекции ты поймёшь, откуда у тебя эта вечная тяга к «хи-хи» и «ха-ха». Бонус: участники будут читать по ролям пантомиму из Далматовского монастыря, петь уральские частушки и отгадывать загадки. Лектор: исследовательница театра и клоунесса, автор телеграм-канала «Партер» Полина Ладина.

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