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Back to 2016

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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Завершение:

от 399₽ до 2599₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

2016 — это не год. Это люди. Те, кто залипал на YouTube. Кто выходил в Periscope без сценария. Кто снимал в Snapchat, зная, что момент исчезнет. Колонки JBL, узнаваемые треки, Vans и ощущение, что ночь бесконечна. Тебя ждёт: — Плейлист с треками от Джастина Бибера и Селены Гомез, до Время и Стекло и Serebro — Фотозона для полного погружения в атмосферу — Манекен челлендж — Спецменю с вайбом 2016 года — Лототрон с призами

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