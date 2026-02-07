2016 — это не год. Это люди. Те, кто залипал на YouTube. Кто выходил в Periscope без сценария. Кто снимал в Snapchat, зная, что момент исчезнет. Колонки JBL, узнаваемые треки, Vans и ощущение, что ночь бесконечна. Тебя ждёт: — Плейлист с треками от Джастина Бибера и Селены Гомез, до Время и Стекло и Serebro — Фотозона для полного погружения в атмосферу — Манекен челлендж — Спецменю с вайбом 2016 года — Лототрон с призами