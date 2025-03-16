Хочется чего-то азиатского, но слова «нихонсю» и «соджу» приводят в смятение? Ничего страшного, здесь все расскажут и дадут попробовать. Тебя приглашают в удивительное путешествие в мир азиатских напитков. В этот коктейльный вечер ты сможешь полностью погрузиться в атмосферу Востока не только на словах, но и на деле. На этой встрече ты ощутишь себя настоящим азиатским барменом - готовить напитки ты будешь сам. Что тебя ждёт? Познавательная история об азиатских коктейлях и обсуждение, приготовление классических и современных коктейлей на основе саке и юзу. Будет интересно и вкусно. Стоимость: 1900 рублей, вдвоем по 1700 рублей. Бармен: Степа Мышкин. Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК