ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Азиатские коктейли

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 1900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Хочется чего-то азиатского, но слова «нихонсю» и «соджу» приводят в смятение? Ничего страшного, здесь все расскажут и дадут попробовать. Тебя приглашают в удивительное путешествие в мир азиатских напитков. В этот коктейльный вечер ты сможешь полностью погрузиться в атмосферу Востока не только на словах, но и на деле. На этой встрече ты ощутишь себя настоящим азиатским барменом - готовить напитки ты будешь сам. Что тебя ждёт? Познавательная история об азиатских коктейлях и обсуждение, приготовление классических и современных коктейлей на основе саке и юзу. Будет интересно и вкусно. Стоимость: 1900 рублей, вдвоем по 1700 рублей. Бармен: Степа Мышкин. Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста