Эта экскурсия на колесах — первый авторский опыт Алексея Шахова по составлению маршрута для автобуса, отточенный до идеала за несколько поездок. Будет возвращение прогулки «Стенограффия 2024». Маршрут по работам 15-го фестиваля уличного искусства отметит главное, что было в прошлом году. Поговоришь про авторские посылы в муралах фестиваля, интерпретации от зрителей и личных подходы к рассмотрению арта. За время в дороге также поговоришь о том, что произошло в этом году. Маршрут займет 2 часа. Он называется «автобусным», но, все же, участникам придется выходить и немного прогуливаться, много творений спрятаны во дворах, куда такой габаритный транспорт уже не заедет. Размышления, факты и теории, серьезность и немного угара — всё в одном пакете. 29 ноября 12:00 и 14:30 — две экскурсии. Две разные точки старта, но маршрут один, просто в разные стороны. Точки старта и финала отличаются. Для брони места напиши в личные сообщения в тг.