ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Автобусный тур по стрит-арту «Стенограффия 2024»

Место встречи будет сообщено после бронирования

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Эта экскурсия на колесах — первый авторский опыт Алексея Шахова по составлению маршрута для автобуса, отточенный до идеала за несколько поездок. Будет возвращение прогулки «Стенограффия 2024». Маршрут по работам 15-го фестиваля уличного искусства отметит главное, что было в прошлом году. Поговоришь про авторские посылы в муралах фестиваля, интерпретации от зрителей и личных подходы к рассмотрению арта. За время в дороге также поговоришь о том, что произошло в этом году. Маршрут займет 2 часа. Он называется «автобусным», но, все же, участникам придется выходить и немного прогуливаться, много творений спрятаны во дворах, куда такой габаритный транспорт уже не заедет. Размышления, факты и теории, серьезность и немного угара — всё в одном пакете. 29 ноября 12:00 и 14:30 — две экскурсии. Две разные точки старта, но маршрут один, просто в разные стороны. Точки старта и финала отличаются. Для брони места напиши в личные сообщения в тг.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Буковски. Про любовь, но с музыкой
Буковски. Про любовь, но с музыкой
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста