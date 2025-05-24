Маршрут «По любви» был придуман Алексеем Шаховым как спешл к 14 февраля, но стал отличным дополнением в линейке прогулок по уличному искусству. На двухчасовом автобусном туре будешь ездить по его любимым работам, поговоришь про проявления любви в уличном арте или просто посомтришь на нечто, созданное с чувством. Ну и про авторские посылы не забывай. Участники приезжают на точку, выходят, смотрят, фоткают и обратно в автобус. По пути Алексей рассказывает о своей страсти уличным искусством и открытиях, которые сделал за это время. Маршрут не привязан к фестивалям или времени, скорее, это сборник того, о чем очень хочется говорить, но дойти ногами туда не всегда удается. Две группы: в 12:00 и в 15:00 После финала едешь на точку старта. Для брони места напиши в личные сообщения в тг.