Маршрут про пятилетнюю уральскую паблик-арт программу. Поднимешь все темы, посмотришь бонусные материалы и, конечно, объедешь все уцелевшие скульптуры и высказывания. Поедешь туда, куда обычно не добраться ногами — вот самый популярный отзыв на этот маршрут. В лес, в горы, в парки и даже на какие-то странные пространства. Это современные скульптуры, монументальные высказывания и, конечно, поиск ответа на вопрос «А Урал — это чо?». Образ екатеринбуржца в пяти темах, это долгий ответ на вопрос «Кто мы и дальше по списку». Это почти пять часов. Про наследие пятилетки «ЧО» хочется говорить много, поводов немало. Это масштабный диалог о городской идентичности в пяти темах, который внезапно прервался. Для брони места напиши в личные сообщения в тг.