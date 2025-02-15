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Автобусный маршрут по фестивалю «Стенограффия» 2024
Место встречи будет сообщено после бронирования
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1800₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Алексей Шахов, исследователь уличного искусства, хочет задеть уличные арты, которые не попадают в привычные прогулки. Заехать в места, которые были сделаны по-любви и рассказать немного о своей главной страсти: исследовании уличного искусства. На улице смотришь на арт-объекты, а в автобусе слушаешь разгон по картинкам и вопросам. Посмотришь впечатляющие монументальные проекты от авторов из России, ОАЭ, Китая и Берлина, которые появились прошлым летом, а попутно поговоришь про авторские месседжи и скрытие детали. Важно: на этом маршруте тоже нужно будет гулять, но не дольше 20 минут на улице. Приехал-вышел-посмотрел-пофоткался-поехал дальше. Стоимость участия: 1 000 рублей с человека, специальное предложение для парочек: 1 800 за двоих, по предоплату. И неважно, твоя пара это или друг, главное — быть вместе. Для брони места напиши в личные сообщения https://t.me/chudino
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