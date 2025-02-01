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Авангард Леонтьев, презентация сингла «В том городе, куда сбежали мы»

Креативный кластер «Л52»
проспект Ленина, 52

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Мультижанровый коллектив экспериментирующий в различных направлениях объединяя их в один стилевой рок-коктейль, тут и латина, и реггей, и фанк, и прогрессив... Как говорит сам Алексей: «Наша музыка полна цитат и ни на что не похожа. Особенно нас любят те, у кого аллергия на банальность. Да и в песнях дело: они же круты. Острая позиция художника, лирическая дерзость, и актёрские иронические шарады». Группе скоро десять лет и послужной список соответствующий: сто пятьсот раз играли на Старом Новом роке, Ночи музыки, выиграли московский фестиваль «индюшата», закрыли «шоко-фест», взорвали Красную площадь на Книжном фесте, прозвучали на Маяке, Говорит Москва; ах да! Даже в виниловом магазине «Дом Культуры» концерт давали. Выпустили два альбома, несколько EP, четыре клипа. Крайний сингл — совместная работа с петербуржцем Колей Яковлевым заедает в голове даже у десятилетних.

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