Космический зонд «Поток Бу» берет на борт голодных до путешествий странников. Ты отправишься далеко, туда где не ступала нога человека, туда где балом правят звук, ритм и обнаженные эмоции. «Поток Бу» — молодая концептуальная группа из Екатеринбурга, которая играет экспериментальную и психоделическую музыку, в основном, рок и трип-хоп. На концерте будут представлены как старые работы, так и некоторые треки из нового альбома, который скоро выйдет в релиз. Изюминка группы — наличие игры на саксофоне.