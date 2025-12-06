Аудио-визуальный концерт группы «Поток Бу»
улица Добролюбова, 4
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Космический зонд «Поток Бу» берет на борт голодных до путешествий странников. Ты отправишься далеко, туда где не ступала нога человека, туда где балом правят звук, ритм и обнаженные эмоции. «Поток Бу» — молодая концептуальная группа из Екатеринбурга, которая играет экспериментальную и психоделическую музыку, в основном, рок и трип-хоп. На концерте будут представлены как старые работы, так и некоторые треки из нового альбома, который скоро выйдет в релиз. Изюминка группы — наличие игры на саксофоне.
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