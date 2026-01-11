Погрузишься в атмосферу Французской кухни, продегустируешь блюда под бокал вина. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь особенности Французской кухни. Познакомишься с приправами Франции и научишься применять их. Узнаешь как правильно готовить барабульку и совместно со всеми приготовишь соус руй. Каждый сам приготовит салат и горячее, украсит его. Узнаешь секреты приготовления лимонного тарта и приготовишь его совместно со всеми под руководством шефа. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина). Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Вечер проведенный со вкусом. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль, Суп буйабес с морепродуктами, Судак по-провански с овощами и соусом белое вино, Лимонный тарт с опаленной меренгой.