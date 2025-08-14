Артём Борисов — опытный комик из Екатеринбурга, который расскажет тебе час своих шуток и точно поднимет тебе настроение на всю неделю! Отличная возможность посетить живое шоу в новом стендап баре в центре города, и провести время в приятной камерной атмосфере. Сбор гостей начинается за пол часа до мероприятия, поэтому приходи заранее, чтобы занять классные места.