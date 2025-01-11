Эта встреча станет настоящим праздником творчества, вдохновения и волшебства, погрузив тебя в атмосферу сказки и чудес. В программе вечера: ~ Все материалы для создания картины (мольберты, кисти, краски, холсты, текстурная паста, золотая и серебряная поталь); ~ Винное сопровождение; ~ МАК карты, свечи, нетворкинг; ~ Работа двух художников; ~ Знакомство с авторскими техниками и плейлистом для арт-терапии; ~ Фотоотчет и незабываемые впечатления; ~ Уютная атмосфера общения, где ты сможешь познакомиться с единомышленниками и обменяться идеями. Не упусти возможность провести вечер в компании творческих людей и зарядиться позитивной энергией на весь год вперед! Занятие проведет Анастасия Кикар — художница и арт-терапевт. В 2019 году закончила Уральский государственный архитектурно-художественный Университет. Организовала и провела более 100 мастер-классов и арт-вечеринок в Москве, Сочи и Екатеринбурге.