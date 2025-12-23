Арт-вечеринка в тематике Гарри Поттера
Fontanta lanta, улица Луначарского, 139, оф. 505
Начало:
Завершение:
2900₽
Возраст 14+
Кино
Мастер-классы
Про событие
На арт-вечеринке ты создашь керамическое изделие за просмотром фильма «Гарри Поттер». Фантазия гостя ничем не ограничена, для удобства предоставлена подборка изделий. 23 декабря в 19:00 27 декабря в 12:00
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