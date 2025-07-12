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Арт-Ужин: «Рубенс: вечная красота жизни»

МЦИ «Главный проспект»
проспект Ленина, 8

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На лекции ты погрузишься в захватывающий мир барокко и узнаешь, как Рубенс смог запечатлеть мощь и красоту человеческой жизни на своих холстах. Будут обсуждаться такие темы: — Как художник передавал чувства через цвет и форму? — Какие коды и символы кроются в его произведениях? — Почему его идеи продолжают вдохновлять художников и поэтов до сих пор? Это ты узнаешь на предстоящем арт-ужине, после которого все участники будут разбираться в его методах работы и личных взглядах на искусство. Погрузись в мир красоты, цвета и глубоких смыслов. В цену билета включено посещение всех экспозиций МЦИ «Главный проспект» и бокал шампанского! Записаться на встречи можно у администраторов по телефону или в WhatsApp +7 (922) 18-83-144.

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