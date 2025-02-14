Арт-свидание для двоих по созданию крема
Duo, БЦ «Манхеттен», улица Мамина-Сибиряка, 101
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Отличная возможность проявить заботу о близком человеке (включая себя самого) в День Святого Валентина - создать крем с индивидуальным ароматом. Это новинка среди мастер-классов. Для тебя подготовят основу из натуральных масел, которая увлажняет, питает и ухаживает за кожей рук. В нее ты добавишь аромат: из большой коллекции или создашь свой, уникальный. Готовый крем-парфюм поместишь в стильный тюбик (цвет и этикетка на выбор). В стоимость входит кофе. Время проведения арт-свидания: 17.00, 18.00, 19.00 Регистрация в telegram/ WhatsApp 89235171605
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