Отличная возможность проявить заботу о близком человеке (включая себя самого) в День Святого Валентина - создать крем с индивидуальным ароматом. Это новинка среди мастер-классов. Для тебя подготовят основу из натуральных масел, которая увлажняет, питает и ухаживает за кожей рук. В нее ты добавишь аромат: из большой коллекции или создашь свой, уникальный. Готовый крем-парфюм поместишь в стильный тюбик (цвет и этикетка на выбор). В стоимость входит кофе. Время проведения арт-свидания: 17.00, 18.00, 19.00 Регистрация в telegram/ WhatsApp 89235171605