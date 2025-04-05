Взаимосвязь искусства и психического здоровья — тема, вызывающая постоянный интерес. Прямая связь между искусством и психическим здоровьем остаётся загадкой, вполне возможно, что именно психологические расстройства формируют личность художника и его неповторимый почерк. Класс искусств MIRvOIR приглашает тебя на уникальную лекцию-дискуссию. Участники разберут влияние четырех психологических диагнозов на творчество четырех великих художников. Погрузятся в их биографии, выявят ключевые моменты, приведшие к обострению заболеваний, проследят, как внутренняя борьба и эмоциональные состояния отразились в циклах их работ. В конце участников ждёт эстетичный художественный тест «витраж», при помощи туши и акварели, определяющий их отношение с окружающим миром. Запись в тг.