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Арт-диагноз: разбор психических заболеваний известных художников

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Взаимосвязь искусства и психического здоровья — тема, вызывающая постоянный интерес. Прямая связь между искусством и психическим здоровьем остаётся загадкой, вполне возможно, что именно психологические расстройства формируют личность художника и его неповторимый почерк. Класс искусств MIRvOIR приглашает тебя на уникальную лекцию-дискуссию. Участники разберут влияние четырех психологических диагнозов на творчество четырех великих художников. Погрузятся в их биографии, выявят ключевые моменты, приведшие к обострению заболеваний, проследят, как внутренняя борьба и эмоциональные состояния отразились в циклах их работ. В конце участников ждёт эстетичный художественный тест «витраж», при помощи туши и акварели, определяющий их отношение с окружающим миром. Запись в тг.

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