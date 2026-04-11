Ритуалы для исполнения мечты в легендах разных народов. Исполнение желаний всегда было связано с тайнами, которые передавались как часть культуры. В легендах можно найти множество способов, с помощью которых люди пытались воплотить свои мечты в реальность. Изучение обрядов показывает, что у разных народов есть свои представления о связи человека с миром и высшими силами. С точки зрения культуры, ритуал — это сложный язык символов, который помогает общаться с тем, что находится за пределами обычного мира или привычного восприятия ума. Приходи на арт-девичник с угощениями и напитками, которые дадут почувствовать себя в безопасности и возможность поделится своими желаниями и нарисовать свою мечту акриловыми красками на холсте. Обсудишь разные обряды и ритуалы, которые помогут начать свой путь к заветному. В конце тебяждёт роспись золотой звёзды. Запись в тг.