Великолепная смесь музыки, ароматов, эмоций и волшебства. В программе: Море активностей — счастливое послание, визажист, массаж рук, необычные игры. Подарки — каждый гость уйдет с приятными сюрпризами от спонсоров. Аромашоп — вкусная ярмарка: эфирные масла, авторские товары, аксессуары и даже услуги. Душевный танцпол — только проверенные и любимые хиты, музыка для танцев такой громкости, что ты не оставишь уши в клубе, зато кайфанешь всей душой и телом.