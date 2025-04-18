Архитектурные уроды
проспект Ленина, 52
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Завершение:
от 150₽ до 200₽
Возраст 14+
Про событие
О том, как как критиковали свердловский конструктивизм современники. Сейчас архитектура конструктивизма считается одним из брендов города Екатеринбурга. В период индустриализации эти дома стали символом светлого будущего, но уже к середине 1930-х запросы государства в сфере архитектуры существенно изменились. Если раньше газетные заголовки кричали: «Не украшайте!», теперь от архитекторов требовали осваивать историческое наследие и формировать «стройный архитектурный ансамбль» города. На лекции поговоришь, как критиковали свердловский конструктивизм уральские и московские архитекторы, какие дискуссии разгорались на съездах и как зодчие пытались провести «работу над ошибками». По входному билету в кластер Л52.
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