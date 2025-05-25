Какие послания для современников и потомков, какие явные и тайные смыслы заключены в главных зданиях Екатеринбурга? Историк Артем Беркович предложит свой ответ. Авторская экскурсия Артема Берковича по самым знаменитым архитектурным памятникам столицы Урала. Артем предложит свой взгляд на главные здания Екатеринбурга с точки зрения заложенных в архитектуре идей, политических программ, утопических социальных проектов, представлений о красоте, свободе, истории и будущем. Если архитектура — это застывшая музыка, то Екатеринбург — партитура для целого оркестра эпох. Начало экскурсии в Центре фотографии «Март» (8 Марта, 1). Окончание экскурсии у стрелки городского пруда (Спортивный комплекс «Динамо»). Билет можно купить заранее или оплатить у экскурсовода на месте. Для предварительной покупки билета перечислить деньги на карту Сбера 5228 6005 1934 3117 Артём Вячеславович Б. или по номеру телефона, привязанному к этой карте, +79193677548.