Апгрейд. Отчётный концерт
улица Бебеля, 124
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Первый отчетный концерт 3 сезона проекта «Апгрейд», на котором выступят группы, прошедшие в проект. Группы наставника Марии Тарасовой: Deep in Rome, кюдеф, как испортить вечеринку, запах лилий Группы наставника Георгия Бунтури: Незримые Комнаты, Mental Mansion, CRYOSTATIC Группы наставника Анны Старостиной: Портал, ТРУПИСЕЦК, GreenPeaceDead
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи