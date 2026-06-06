Первый отчетный концерт 3 сезона проекта «Апгрейд», на котором выступят группы, прошедшие в проект. Группы наставника Марии Тарасовой: Deep in Rome, кюдеф, как испортить вечеринку, запах лилий Группы наставника Георгия Бунтури: Незримые Комнаты, Mental Mansion, CRYOSTATIC Группы наставника Анны Старостиной: Портал, ТРУПИСЕЦК, GreenPeaceDead