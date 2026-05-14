Антропология экзорцизма: религиозные практики и опыт
Образовательный центр, 3 этаж, Медиазал, улица Бориса Ельцина, 3
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Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Представления об одержимости и связанные с ними практики присутствуют в разных религиозных традициях и продолжают играть заметную роль в современности. В российском православном контексте практики экзорцизма соотносятся с более широкими представлениями о причинах личных и повседневных проблем. Рассматривается, как такие практики интерпретируются в социальной антропологии и что они позволяют понять о представлениях о человеке, ответственности и источниках страдания. Лектор: Илья Холопов — магистр антропологии ЕУСПб, преподаватель философского колледжа Русской христианской гуманитарной академии.
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