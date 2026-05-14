ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Антропология экзорцизма: религиозные практики и опыт

Президентский центр Бориса Ельцина
Образовательный центр, 3 этаж, Медиазал, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Представления об одержимости и связанные с ними практики присутствуют в разных религиозных традициях и продолжают играть заметную роль в современности. В российском православном контексте практики экзорцизма соотносятся с более широкими представлениями о причинах личных и повседневных проблем. Рассматривается, как такие практики интерпретируются в социальной антропологии и что они позволяют понять о представлениях о человеке, ответственности и источниках страдания. Лектор: Илья Холопов — магистр антропологии ЕУСПб, преподаватель философского колледжа Русской христианской гуманитарной академии.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Буковски. Про любовь, но с музыкой
Буковски. Про любовь, но с музыкой
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста