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Антон Эль, Inkrdbke, Vladi A

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Созвездие «Кассиопея» в твоём коктейльном бокале, диско и буги словно из джукбокса на старте вечера, островной гэрридж в час пик. В субботу звезды не падают — сияют. — Антон Эль — Inkrdbke — Vladi A Вход свободный.

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