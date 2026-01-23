Антон Эль, Inkrdbke, Vladi A
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Созвездие «Кассиопея» в твоём коктейльном бокале, диско и буги словно из джукбокса на старте вечера, островной гэрридж в час пик. В субботу звезды не падают — сияют. — Антон Эль — Inkrdbke — Vladi A Вход свободный.
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